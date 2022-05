Angelina Jolie: svelato il motivo dei suoi viaggi in Puglia

Le celebrità, è noto, amano la Puglia, tanto che da anni la regione è divenuta il buen retiro di alcuni vip come Madonna, George Clooney, i Beckham, Tom Hanks, Helen Mirren (che ha persino acquistato casa). La lista di chi è stato e di chi è più volte tornato nel "tacco" dello stivale italiano è lunga e ora si aggiunge anche il nome di Angelina Jolie. Lo scorso fine marzo l'attrice è stata in Salento, a Torre Chianca, per un breve soggiorno accompagnata da una delle figlie, Shiloh. Il suo jet privato era atterrato all'aeroporto di Brindisi. Da qui la Jolie si è spostata tra alcune aree del litorale leccese. Allora, si era detto che stesse cercando casa. In realtà, stava facendo un sopralluogo per il suo nuovo film.

E' così che ha scelto Martina Franca per girare alcune scene di 'Without Blood' tratto dal romanzo di Alessandro Baricco 'Senza sangue', i cui diritti erano stati acquistati proprio dall'attrice nel 2017. Ad annunciarlo, orgoglioso, su Facebook, è stato l’assessore ai lavori pubblici del comune tarantino Gianfranco Palmisano: "non è la prima volta che un film viene girato a Martina, ma è la prima volta che la nostra città viene scelta da una produzione cinematografica internazionale molto prestigiosa. Il nostro centro storico andrà sul grande schermo in tutto il mondo, con un importante ritorno di immagine ed economico".

Martina Franca, nota per l'architettura barocca, sorge sulle propaggini meridionali delle Murge, al confine delle province di Taranto e Brindisi. Nell'agro circostante sono presenti numerose grotte, nella frazione di Monte Fellone di notevole rilevanza archeologica risultano la grotta Cuoco e la grotta Monte Fellone. L’adattamento cinematografico vedrà Angelina Jolie dietro la macchina da presa. Si tratta del quinto lungometraggio diretto dalla star hollywoodiana. L’ultima volta da regista, è stata per 'Per primo hanno ucciso mio padre' (2017), nominato ai Golden Globe di quell’anno come miglior film straniero. Le riprese, che coinvolgono anche Roma e Matera, dovrebbero tenersi a Martina Franca nei primi giorni di giugno.

(foto Getty Images)