Naomi Campbell: tutto il suo entusiasmo per la testimonianza di Kate Moss al processo di Johnny Depp

Il processo che vede Johnny Depp contro la ex moglie Amber Heard ormai è più ricco di colpi di teatro (e grandi protagonisti) di un film di Hollywood.

A entrare in scena in scena adesso è Naomi Campbell. La celebre modella ha pubblicato una story sulla sua pagina Instagram in cui elogia con entusiasmo l'amica Kate Moss, per la sua testimonianza al processo. La Campbell ha scritto “SÌ WAGON DILLO !! @katemossagency”, insieme all'immagine di un articolo che riporta le dichiarazioni della Moss in tribunale. Kate Moss, apparsa in video, ha negato risolutamente l'affermazione di Amber Heard secondo cui Depp avrebbe spinto la Moss giù dalle scale quando, negli anni 90, quando la modella e l'attore ebbero una relazione.

Kate Moss, riferendosi alla notte in cui cadde dalle scale durante una notte di pioggia in Giamaica al GoldenEye Resort, ha dichiarato: “Non mi ha mai spinto, preso a calci o lanciato giù per le scale...Johnny aveva lasciato la stanza prima di me e c’era stato un temporale. E quando ho lasciato la stanza, sono scivolata giù per le scale e mi sono fatta male alla schiena... Ho urlato perché non sapevo cosa mi fosse successo e stavo male. E [Depp] è tornato di corsa per aiutarmi e mi ha portato nella mia stanza e mi ha portato un medico”.

L’avvocato di Depp, Ben Chew, ha chiesto alla Moss: “Il signor Depp l'ha spinta in qualche modo giù per le scale?” e la Moss ha risposto con convinzione: “No”.

Già in un'intrevista a Vanity fair nel 2012 la Moss aveva dichiarato che: “Non c’è nessuno che sia mai stato davvero in grado di prendersi cura di me. Johnny l’ha fatto per un po’.

Moss aveva 20 anni e Depp 31 quando si frequentarono dal 1994 al 1997. Dopo la loro separazione, l’attore è andato avanti con l’ex Vanessa Paradis. Depp e Paradis, 49 anni, condividono i bambini Lily-Rose, 22, e Jack, 20.

Anche se una volta Moss ha descritto la sua rottura con Depp come un “incubo”, è rimasta decisamente favorevole alla star di “Pirati dei Caraibi”.

Johnny Depp, ha citato per diffamazione Amber Heard, chiedendo un risarcimento da 50 milioni di dollari. Il processo si sta svolgendo presso il Fairfax County Circuit Court in Virginia.

