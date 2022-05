Angela Lansbury riceve un prestigioso premio

Angela Lansbury è una grandissima attrice, amata e conosciuta per il ruolo dell'acuta scrittrice e investigatrice Jessica Fletcher nella serie televisiva "La signora in giallo".

A 96 anni portati splendidamente, la Lansbury riceverà un prestigioso riconoscimento: il Lifetime Achievement in the Theatre, per la sua carriera nell’industria teatrale di Broadway. Il premio le sarà consegnato nel corso della 75ª edizione dei Tony Awards, in programma il 12 giugno al Radio City Music Hall di New York.

Angela Lansbury ha già vinto il Tony Award, equivalente dell'Oscar per il teatro, ben cinque volte. La motivazione del premio cita i suoi "insormontabili" contributi al palcoscenico. Inoltre "dal suo ruolo innovativo in 'Mame' alle sue performance iconiche in 'Deuce' e 'Sweeney Todd', fino al recente revival di 'A Little Night Music', ci ha regalato una vita di interpretazioni indimenticabili ed è un grande onore assegnarle il premio alla carriera del 2022"-

Angela Lansbury ha esordito al cinema nel 1944; del 2018 la sua ultima apparizione, nel film "Il ritorno di Mary Poppins". Nel 2014 le è stato conferito il Premio Oscar alla carriera.

