27 maggio: è il Meryl Streep Day

Il 27 maggio si celebra una particolare ricorrenza: il Meryl Streep Day, una giornata per festeggiare la grande attrice, tra le più amate dal pubblico cinematografico.

La giornata è stata istituita a New York nel 2004 e precede di circa un mese il compleanno dell'attrice, nata il 22 giugno 1949.

Nel corso della sua carriera, Meryl Streep ha vinto 3 Oscar per i film "Kramer contro Kramer", "La scelta di Sophie" e "The Iron Lady" e ha interpretato capolavori come "Il cacciatore", "La mia Africa", "La casa degli spiriti", "I ponti di Madison County", "The Hours", "The Manchurian Candidate", "Il diavolo veste Prada", "Il dubbio".

(Foto Getty Images)