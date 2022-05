Johnny Depp: ecco l'unica donna che non lo difende

E' una dinamica che ormai conosciamo e ci viene rappresentata anche in mille film e serie tv. Ogni qualvolta che un personaggio famoso finisce per una qualche ragione in un tribunale sul banco degli imputati sa che dovrà affrontare due giurie, quella che decide sulla sua colpevolezza o meno e quella dell'opinione pubblica. E spesso la seconda ha un peso specifico pesantissimo, capace di durare nel tempo anche a prescindere da quello che viene deciso in tribunale.

Il processo che vede coinvolti gli ex coniugi Johnny Depp e Amber Heard, che si accusano in maniera reciproca di molestie e abusi, non sfugge a questo tipo di interpretazione. E' diventato immediatamente un procedimento mediatico, con opposti schieramenti e tifoserie, che cercano di ad "arruolare" nelle loro file nomi famosi e influencer di ogni tipo. Al momento, va detto, che in questa particolare competizione le cose sembrano sorridere a Depp, tanto che praticamente in tanti si schierano dalla sua parte: le ex Vanessa Paradis e Winona Ryder si erano dette pronte a testimoniare. Eva Green, che ha lavorato con lui, si dice sicura che " Johnny ne uscirà con il suo buon nome salvo e che il mondo si accorgerà del suo buon cuore". Al team Depp si iscrivono anche Tim Burton, Penelope Cruz e Courtney Love, che ha ricordato come Depp leabbia addirittura salvato la vita praticandole un massaggio cardiaco.

Una ex dell'attore che invece si mette dalla parte di Amber Heard è Ellen Barkin, fidanzata con Johnny Depp negli anni 90, che proprio in tribunale ha parlato di un uomo "fuori controllo", sempre alterato da alcol e droghe.

