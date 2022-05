Tom Hanks in Elvis: ecco il primo video del film

C'è grande attesa e curiosità per "Elvis", il nuovo film diretto da Baz Luhrmann ("Moulin Rouge", "Australia". "Il grande Gatsby"), in arrivo al Festival del Cinema di Cannes.

La pellicola racconta vita e leggenda di un vero mito della musica, l'indimenticabile Elvis Presley. Il ruolo del manager dell'artista, l'altrettanto leggendario colonnello Tom Parker, è stato affidato a Tom Hanks.

Il primo trailer del film ha scatenato entusiasmo.

Elvis Presley è interpretato da Austin Butler (che è stato preferito per il ruolo a Harry Styles, Miles Teller e Ansel Elgort), visto in "C'era una volta... a Hollywood" di Quentin Tarantino. Circa la scelta di Butler come protagonista, Luhrmann ha dichiarato: "Abbiamo cercato a fondo un attore con la capacità di evocare il singolare movimento naturale e le qualità vocali di questa stella senza pari, ma anche la vulnerabilità interiore dell'artista".

(Foto Getty Images)