Da Tom Cruise a Tom Hanks, tutte le star attese a Cannes

E' stata annunciata come l'edizione di rilancio del cinema, dopo quella annullata nel 2020 e quella distanziata del 2021. E così, il Festival di Cannes n°75 (dal 17 al 28 maggio) promette tanta Hollywood. Per ridare lustro alla settima arte, sono attese grandi star, tra America e Francia: da Tom Cruise a Tom Hanks, da Anne Hathaway a Kristen Stewart, Isabelle Adjani e Léa Seydoux. Ospite d’onore della cerimonia di apertura Forest Whitaker, che riceverà la palma d’oro onoraria.

Tra le star più attese c'è Tom Cruise, di nuovo sulla Croisette 30 anni dopo la sua prima e unica volta, il 18 maggio del 1992, per "Cuori ribelli" di Ron Howard, insieme alla (ormai) ex Nicole Kidman. L'attore, 60 anni il 3 luglio, mantiene un appeal senza tempo e piace anche alle nuove generazioni, tanto da presentare il sequel di "Top Gun" che nel 1986 gli diede il successo planetario. Ora sbarca sulla Croisette con "Top Gun: Maverick", un film tra nostalgia e nuove sfide tecnologiche nelle sale dal 25 maggio, dopo il passaggio Fuori Concorso. Pete "Maverick" Mitchell è ancora un pilota di caccia amante del pericolo e allergico alle regole, che, si ritroverà ad addestrare il figlio del suo amico Goose, Bradley, con cui il rapporto si è incrinato.

Sul red carpet anche Tom Hanks, il colonnello Tom Parker, in "Elvis", il film che esplora la vita e la musica del Re del Rock'n'Roll (interpretato da Austin Butler), viste attraverso il prisma della sua complicata relazione con l’enigmatico manager nell’arco di oltre 20 anni, dall’ascesa alla fama di Presley, che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti. Sullo sfondo, il regista Baz Luhrmann ci racconta anche la storia del costume e della società dell'America di quegli anni, analizzando l'evoluzione del panorama culturale.

Léa Seydoux, Viggo Mortensen e Kristen Stewart sono le star per David Cronenberg e il suo "Crimes of the Future". Non manca, come ogni anno, neppure Marion Cotillard che con Melvil Poupad e Golshifteh Farahani accompagna "Frère et soeur" di Arnaud Desplechin, in gara per la Palma d'oro. Altra star di Francia e non solo, Omar Sy, che apre Un Certain Regard con "Tirailleurs", storia dei fucilieri senegalesi, eroi dimenticati della prima guerra mondiale.

L'Italia schiera un bel gruppo di grandi attori: oltre a Jasmine Trinca e Laura Morante ci sono Valeria Golino, Pierfrancesco Favino, Fabrizio Gifuni, Toni Servillo e Margherita Buy.

