Jason Momoa si scusa con i fan italiani: il video

Jason Momoa era stato a Roma per girare "Fast & Furious 10" e aveva approfittato dell'occasione per visitare ammirato le bellezze di Roma. Tra queste, anche la Cappella Sistina. E qui... apriti cielo: l'attore infatti aveva pubblicato foto e video della sua visita sui social. Scatenando numerose proteste, perché scattare immagini all'interno della Cappella è proibito.

Adesso, Momoa ha chiesto scusa ai fan italiani con un video assai efficace.

Jason si è fatto riprendere mentre si allenava in palestra e affermava: "È il mio ultimo giorno a Roma e posso solo dire che amo l'Italia. È stato tutto meraviglioso. Sono davvero felice di lavorare per la Universal e, ovviamente, con Vin e tutta la troupe. Volevo solo chiarire una cosa: se ho mancato di rispetto alla cultura e alle usanze italiane, sappiate che non era mia intenzione. Sono venuto qui quando avevo 19 o 20 anni per vedere la Cappella Sistina. Ho sempre voluto farlo di nuovo e ora che posso, ho fatto una meravigliosa donazione per portare i miei amici e la mia squadra all'interno perché avevamo solo un paio di giorni liberi per vivere questi luoghi. Poi ho scoperto che le persone volevano fare foto con me, il che è molto strano, durante un viaggio in Vaticano con tutta quella meraviglia e loro vogliono farsi delle foto con me... è una cosa che non capisco, ma a prescindere, l'ho fatto. Ero molto rispettoso e ho chiesto il permesso. Non vorrei mai fare nulla per mancare di rispetto alla cultura di qualcuno. Se l'ho fatto, mi scuso. Non era mia intenzione. Ho pagato per avere quel momento privato e ho fatto una donazione alla chiesa. Vi voglio bene. Mi dispiace se vi ho offesi".

(Foto Getty Images)