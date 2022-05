Alessandro Borghi e Luca Marinelli: ecco il primo video insieme

Finalmente è possibile vedere il primo trailer dell'atteso film "Le otto montagne", tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Cognetti vincitore del Premio Strega 2017.

La pellicola è in concorso al Festival di Cannes in programma dal 17 al 28 maggio. Diretto da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, ha come protagonisti Luca Marinelli e Alessandro Borghi.

Borghi e Marinelli sono tra gli attori attualmente più amati e apprezzati dal pubblico e tornano a recitare insieme dopo la loro indimenticabile interpretazione in "Non essere cattivo" di Claudio Caligari.

"Le otto montagne" racconta della vita, dell'amicizia e della crescita di due bambini, Pietro (Marinelli) ragazzino di città e Bruno (Borghi) di montagna. Pur con caratteri e origini diverse, i due amici proveranno simili esperienze, capiranno il valore delle origini e compiranno il loro destino.

