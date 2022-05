George Clooney si rivela sempre più generoso che mai!

La generosità di George Clooney non conosce limiti. Uomo ammirato e filantropo, prima che professionista affermato e d’alto livello, George riesce sempre a stupire. L’attrice inglese Parminder Nagra, intervistata in una trasmissione televisiva inglese per promuovere la sua serie tv "DI Ray", ha raccontato un aneddoto, che ha per protagonista proprio l’attore statunitense, con il quale lavorò in un solo episodio di "E.R.".

“La sera in cui ho compiuto 30 anni [5 ottobre 2005, ndr], ho festeggiato in un ristorante con alcuni amici. E lui era lì a bere qualcosa”, ha detto la Nagra. “Si è fermato a salutare e si è seduto con noi a tavola. Teneva banco raccontando storie ed essendo semplicemente adorabile. Lo fissavo, non potevo crederci. È stato incredibilmente speciale. Alla fine della serata, quando sono andata per pagare il conto, mi è stato detto che era tutto a posto. Era già stato saldato da lui. Che persona meravigliosa”.

Parminder Nagra, 46 anni, è diventata famosa in tutto il mondo grazie al film "Sognando Beckham" (2002), che l’ha portata, tra le altre cose, a lavorare nell’ospedale più famoso della tv di allora, quello di E.R, dove ha interpretato la dottoressa Neela Rasgotra per sei stagioni, dal 2003 al 2009.

Non è il primo episodio di questo genere e siamo sicuri che non sarà l’ultimo. Nel 2017 l’amico Rande Gerber, marito di Cindy Crawford, raccontò che una volta George regalò ai suoi amici più stretti un milione di dollari per ciascuno in una valigetta.

Ma cosa riceverà oggi invece Clooney? Già, perché oggi il nostro beniamino compie sessantuno anni! Buon compleanno, George!