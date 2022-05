Cameron Diaz: ecco dov'era! Il video esilarante diventato virale

Cameron Diaz è sempre stata tra le attrici più simpatiche e divertenti di Hollywood. E anche adesso non si smentisce. L'attrice ha pubblicato infatti sui suoi social un video in cui rifà la celebre scena del film "Tutti pazzi per Mary", quella dei capelli col "gel".

Nella clip, Cameron attende a cena due ospiti e intanto sfoglia sullo smartphone le foto dei suoi film più amati. Ma, quando gli ospiti suonano alla porta, sorpresa! Uno di loro è vestito e soprattutto pettinato proprio come Cameron in "Tutti pazzi per Mary". E l'attrice cosa fa? In un batter d'occhio adotta lo stesso look.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cameron Diaz (@camerondiaz)

La clip è immediatamente diventata virale, divertendo tutti i fan di Cameron. Che si è servita del video per far pubblicità al suo hobby diventato un'attività vera e propria: il vino Avaline.

Cameron Diaz si è ritirata senza rimpianti dalle scene. Come aveva rivelato durante il talk show di Kevin Hart "c’erano così tante parti della mia vita che non gestivo o non “toccavo... Quando fai qualcosa a un livello davvero alto per un lungo periodo di tempo, ci sono parti della tua vita che devi demandare ad altre persone. Io volevo un po’ più di semplicità. Volevo solo rendere la mia vita gestibile da me. Oggi la mia routine giornaliera è letteralmente quello che posso riuscire a fare da sola".

Oggi Cameron è sposata con il musicista Benji Madden, da cui ha avuto la piccola Raddix.

(foto Getty Images)