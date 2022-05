Meg Ryan è di ritorno con una commedia romantica

La fidanzatina d'America Meg Ryan torna alla regia dopo la sua prima opera "Itaca", firmata nel 2015, e nel film d'amore "What Happens Later" dirige sé stessa e David Duchovny.

È la stessa attrice sessantenne ad annunciarlo su Instagram attraverso un poster del lungometraggio con la didascalia: "Ecco si andiamo!". Il film, basato sull'opera teatrale di Steven Dietz "Shooting Star", ha per protagonisti due ex amanti che si ritrovano bloccati da una forte nevicata in aeroporto.

La frase di lancio di "What Happens Later" è: "Cosa succederebbe se in una notte di neve vi capitasse di trovarvi faccia a faccia con una persona del vostro passato lontano? Qualcuno che un tempo aveva la chiave d'accesso ai vostri segreti, al vostro cuore?". Di certo qualcosa accadrà.

Già nel 2019 Meg Ryan aveva anticipato al New York Times Magazine che stava preparando una commedia romantica che sperava di dirigere. Ora è ufficiale. Le riprese cominceranno entro la fine dell'anno in Arkansas, per un'uscita in sala programmata dal 2023. Bleecker Street con Han Way Films ha acquisito i diritti.

(foto Getty Images)