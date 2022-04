Il matrimonio segreto di Ewan McGregor è stato scoperto!

Quello di Ewan McGregor doveva essere un matrimonio intimo e segreto. E invece si è rivelato uno dei più chiacchierati di Hollywood.

L'attore ha sposato Mary Elizabeth Winstead, conosciuta sul set della serie tv "Fargo". Si è trattato di una cerimonia per pochi amici, nel cortile della casa di Los Angeles della coppia. "È stato un matrimonio in piccolo, davanti alla famiglia e agli amici più intimi", ha rivelato il magazine People "Si è svolto all’aperto. È stato bello e gioioso. Il menu era a chilometro zero. E loro sono una coppia adorabile. Sono molto discreti e amano la loro vita nella valle. Spesso fanno escursioni e vanno in spiaggia".

Nozze segrete, ma subito diventate di dominio pubblico. D'altronde, la storia d'amore tra Ewan e Mary Elizabeth è stata assai tormentata. Dopo il colpo di fulminee, le reazioni dei rispettivi partner erano state tutt'altro che concilianti. L'attrice aveva chiesto il divorzio dal marito, il regista Riley Stearns. E McGregor aveva impiegato ben 3 anni a ottenere il divorzio dalla moglie, la scenografa Eve Mavrakis. In questo periodo era nato anche il primo figlio della coppia, Laurie.

Anche le figlie di Ewan McGregor (Clara, 26 anni, Jamyan 22, Esther, 21, e Anouk, 11) non avevano preso bene il divorzio del padre. La primogenita aveva spesso espresso la sua opinione contraria: "Sono sempre molto legata a mio padre", aveva anche dichiarato al Times "gli voglio bene e gliene vorrò sempre. La nostra relazione non finirà per questo. Siamo incredibilmente vicini e nonostante io sia fortemente in disaccordo su come sono andate le cose, gli vorrò sempre bene e spero che sia felice". Clara comunque ha dato con gioia l'annuncio della nascita del piccolo Laurie.

Ewan McGregor ha cercato di portare un po' di serenità tra le sue due famiglie e durante il suo discorso di ringraziamento per l'Emmy ricevuto lo scorso anno (per la serie tv "Halston") ha dichiarato: "Mary ti amo così tanto. Porterò questo premio a casa e lo mostrerò al nostro nuovo bambino, Laurie. E alle mie bellissime ragazze, che so che stanno guardando, Clara, Esther, Jamyan e Anouk, ciao anche a voi".

Non si sa però se le figlie dell'attore siano state invitate al matrimonio.

