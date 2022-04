Kevin Costner: ecco il suo nuovo progetto

Kevin Costner ha lanciato il suo nuovo progetto, che unisce storia, viaggi e fascinazione del racconto. Si tratta infatti di una app in cui narra le vicende dei luoghi di interesse che si incontrano viaggiando negli Stati Uniti. Località spesso poco note, ma dalle storie avvincenti.

La app, come spiega Kevin, "avvisa i viaggiatori di importanti, ma spesso inosservati, luoghi di interesse lungo le strade dei loro viaggi... Io sono il tipo che guida in giro per l’America e quando vede uno di quei monumenti di bronzo lungo la strada, si vuole fermare. Io voglio sapere cosa c’era lì".

L'attore continua, parlando di quei monumenti che "Hanno a che fare con la Storia e io ne sono sempre molto elettrizzato. Altrimenti, guardi solo i chilometri che passano...Una buona storia è sempre stata qualcosa che mi affascina".

Così, Costner racconta la storia degli Stati Uniti d'America attraverso la tecnologia. Anche se, ha confessato, non è un esperto di applicazioni digitali. A metterlo in contatto con i creatori della app sono stati infatti i figli. Ma l'entusiasmo è stato tale che da semplice narratore Costner ha deciso di diventare cofondatore dell'azienda.

L'attore ha sempre apprezzato molto la storia e ha interpretato numerosi film dedicati alle vicende passate degli Stati Uniti, da "JFK" a "Gli intoccabili", passando per "Balla coi lupi". Soprattutto quest'ultima pellicola ha segnato il suo amore per la storia: "Una delle ragioni principali del mio coinvolgimento con HearHere è stato il mio desiderio di raccontare le storie dei primi abitanti del Nord America", ha infatti ricordato Costner "Questo è il fondamento per me: chi sono state le prime persone a vivere qui? Perché non c’è nessuno qui senza sapere chi è venuto prima".

