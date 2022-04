Luca Argentero pubblica le sue bellissime foto in barca

Anche Luca Argentero, come tanti di noi, si è concesso una piccola vacanza primaverile, approfittando delle feste del mese di aprile. La meta scelta è stata il lago di Como e naturalmente ad accompagnare l'attore in questa gita lacustre c'erano la moglie, Cristina Marino, e la loro figlioletta, la piccola Nina Speranza.

Da bravo papà, Argentero non si è lasciato sfuggire l'occasione di documentare la vacanza al lago con alcune fotografie. Che ha poi condiviso sulla sua pagina Instagram.

Si tratta di immagini in bianco e nero, che raccontano tutto l'amore di Luca per la sua famiglia. In una, l'attore e la moglie circondano la figlia in un abbraccio d'amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

Nell'altra, si vedono Cristina e la bimba di spalle. La coppia è infatti molto attento alla privacy della loro Nina Speranza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

Della moglie, l'attore ha detto: "È una donna incredibile e speciale che si prende cura di me e di nostra figlia Nina Speranza. Nulla sarebbe così perfetto se non fosse per lei. È la donna più bella che io abbia mai visto. È un vulcano, Intraprendente, un’imprenditrice, una grande lavoratrice. Si prende cura di noi in ogni modo possibile come a nessuno verrebbe in mente. Ti porta a essere la migliore versione di te stesso per starle accanto nel modo giusto".

(foto Getty Images)