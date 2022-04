Johnny Depp: le sconvolgenti rivelazioni

Ha avuto inizio il doloroso processo che coinvolge Johnny Depp e la ex moglie Amber Heard. Il loro matrimonio è stato a dir poco burrascoso: la Heard ha raccontato al Washington Post di aver subito abusi domestici e Depp, che a causa di queste accuse ormai è un reietto a Hollywood, l'ha citata per diffamazione.

Durante le udienze, la sorella di Johnny, Christi, chiamata a testimoniare, ha rivelato dettagli poco noti della loro infanzia. E l'attore si è profondamente commosso. Johnny e Christi sono cresciuti a Lexington, in Kentucky, con la madre, Betty Sue Palmer. Una donna aggressiva. Christi ha ricordato: "Papà (si trattava dell'ingegnere John Christopher Depp, secondo marito di Betty, ndr) era sempre gentile, paziente, amorevole. Nostra madre tutto l’opposto: molto nervosa, ansiosa, arrabbiata... Gridava, gli urlava contro, lo colpiva, lo insultava... lui la lasciava gridare, permetteva che si sfogasse e finiva lì". Ma la violenza della madre colpiva anche i figli, come rivela Christi: "Urlava, ci picchiava, ci tirava delle cose, ci insultava. Per ognuno di noi aveva dei nomignoli offensivi".

La madre chiamava Johnny "one eye" (monocolo), perché il bambino portava una benda su un occhio per rinforzare l'altro e picchiava i figli con ramoscelli d'albero. Christi ha rivelato anche che allora Johnny, che "era un bambino, piangeva e se ne andava. Ma anche da grande, quando lei gli tirava oggetti o lo menava, prendeva e si chiudeva nella sua stanza... Quando eravamo bambini e iniziava un litigio, la prima cosa che facevamo era andare a nasconderci da un’altra parte".

Sentendo queste parole, Depp era visibilmente emozionato. Il rapporto con la madre è stato estremamente forte per l'attore. Che, al suo funerale, nel 2018, la ricordò così: "È stato l’essere umano più cattivo che io abbia mai incontrato nella mia vita", ma ammettendo anche di averla profondamente adorata. Al punto da farsi tatuarsi il nome Betty Sue sul braccio sinistro dopo la sua scomparsa.

