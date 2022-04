John Travolta ricorda l'amato figlio scomparso

John Travolta è un attore di successo, che nella vita ha però provato difficoltà e grandi dolori. Dietro il suo grande sorriso si nascondono infatti difficoltà professionali (dopo la fama ottenuta con "la Febbre del sabato sera" e "Grease", ebbe un periodo oscuro, da cui lo risollevò Quentin Tarantino con "Pulp Fiction") e tragedie personali.

John ha infatti perso nel 2009 l'amato figlio Jett, proprio nel giorno del compleanno del ragazzo, che adesso avrebbe compiuto 30 anni. Una ferita insanabile. E ogni 13 aprile (data di nascita e della scomparsa di Jett) John ha sempre scritto una dedica ricordando Jett.

Quest'anno Travolta ha pubblicato una sua foto in bianco e nero che ritrae padre e figlio sorridenti e felici. John scrive: "Mio caro Jetty, mi manchi più di quanto le parole possano dire. Ti penso ogni giorno. Buon compleanno. Con amore, il tuo papà".

Jett soffriva della sindrome di Kawasaki ed era soggetto ad attacchi epilettici. Mentre era in vacanza con tutta la famiglia alle Bahamas, ebbe un attacco e cadde sbattendo violentemente la testa. Non fu possibile salvarlo. Aveva appena 16 anni e il dolore di John fu immenso. Come immenso è stata quello dell'attore per l'amata moglie Kelly Preston scomparsa nel 2020. Dietro il sorriso di John, davvero, il dolore è grande.

(foto Getty Images)