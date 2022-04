Jennifer Lopez rivela il particolare davvero intimo e segreto della proposta di matrimonio di Ben Affleck

La proposta di matrimonio. L'enorme gemma verde dell'anello donato alla promessa sposa. La gioia e la commozione. Credevamo di conoscere tutto sull'ultima mossa della coppia Jennifer Lopez /Ben Affleck. E invece... mancavano dei dettagli davvero intimi.

A rivelarli è stata J. Lo in persona, nella sua nuova newsletter. Jennifer scrive: "Hai mai immaginato che il tuo sogno più grande potesse diventare realtà? Sabato sera, mentre ero nel mio posto preferito sulla terra (in una vasca da bagno piena di schiuma), il mio bellissimo amore si è inginocchiato e mi ha chiesto di sposarlo. Sono stata colta totalmente alla sprovvista. L’ho guardato negli occhi sorridendo e piangendo allo stesso tempo, cercando di trovare un senso al fatto che stava accadendo di nuovo dopo 20 anni. Ero letteralmente senza parole e lui mi ha detto: 'È un sì?'. Gli ho risposto: 'SÌ, certo che è un SÌ'. Avevo un sorriso enorme e le lacrime scendevano sul mio viso, mi sentivo incredibilmente felice e appagata. Non era una proposta elaborata, ma era la cosa più romantica che avrei mai potuto immaginare… Solo un tranquillo sabato sera a casa, due persone che si promettono di esserci sempre l’una per l’altra. Due persone molto fortunate. Che hanno avuto una seconda possibilità nel vero amore".

Così, a 18 anni dalla prima proposta di matrimonio (poi annullata) Ben Affleck ha chiesto a J. Lo di sposarlo mentre la star si trovava nuda, nella vasca da bagno.

Ancora non è stata fissata una data per le nozze. Ma c'è chi si chiede come abbia preso la notizia la ex molgie di AFfleck, l'attrice Jennifer Garner, madre dei suoi tre figli, Violet, 16 anni, Seraphina, 13 anni, e Samuel, 10 anni. Secondo quanto riportato dal sito E! News, una fonte anonima avrebbe dichiarato che la Garner "è molto felice per Ben ed è convinta che Jennifer sia un presenza positiva nella vita del suo ex. Ben lo ha detto a lei e ai ragazzi qualche giorno prima che la notizia diventasse di dominio pubblico".

(foto Getty Images)