Al Pacino a cena con la ex fidanzata di Mick Jagger

Al Pacino, il grande attore che ha ormai 81 anni, è uscito a cena con la ex fidanzata di Mick Jagger, la 28enne Noor Alfallah. Questo è bastato per attirare l'attenzione dei magazine di gossip.

Noor infatti aveva già fatto parlare di sé nel 2016, quando aveva avuto una relazione con Mick Jagger mentre la compagna ufficiale di quest'ultimo. Melanie Hamrick, dava alla luce l'ultimo figlio della rockstar, il piccolo Deveraux. Allora Noor, che è una produttrice televisiva, aveva 23 anni e Mick 74. Sempre gli informatissimi magazine di gossip avevano poi ipotizzato una relazione con il celebre regista Clint Eastwood, che ha superato i 90 anni. Relazione smentita da Noor, che si è detta sempre amica di famiglia di Clint.

Adesso, le foto con Al Pacino, in un ristorante italiano di Venice, la Felix Trattoria.

Va detto però che non si trattava di un'uscita in coppia: con Al Pacino e Noor c'erano anche altri amici, tra cui l'artista Julian Schnabel e l'attore Jason Momoa, a cui si vede pure una foto del lieto convivio. Occasione del ritrovo erano i festeggiamenti dopo l'inaugurazione della mostra di Schnabel, “For Esmé – with Love and Squalor". Al e Noor erano seduti accanto e poi sono stati visti andare via in auto insieme.

Sarà amore o è solo amicizia? Chi sa. Al Pacino e la sua fidanzata Meital Dohan si sono lasciati nel 2020. Il motivo? La differenza d'età (39 anni), come rimarcato dalla Dohan in un'intervista al magazine israeliano La’Isha: "Ormai è un uomo anziano, a dire la verità", riferì infatti senza tanti giri di parole la donna "Così anche il mio amore non può durare".

