Kate Winslet in scena con la figlia

Saranno sicuramente super-emozionate Kate Winslet e sua figlia Mia, perché tra qualche giorno reciteranno insieme nel primo episodio della terza stagione della serie antologica femminile “I Am”, creata, scritta e diretta dal vincitore del Bafta Dominic Savage. Il titolo dell’atteso nuovo episodio è “I Am Ruth”.

Ma chi è Mia? E’ la figlia maggiore dell’attrice premio Oscar e proprio per questo ha sempre voluto usare il cognome del papà, Threapleton (primo marito di Kate dal 1998 al 2001), piuttosto che quello della mamma, per poter provare a farsi strada nel mondo del cinema grazie alle proprie capacità attoriali, piuttosto che a una notorietà gratuita.

Missione compiuta e la protagonista di Titanic non nasconde il proprio orgoglio: “Usando il cognome Threapleton, le persone che l’hanno scelta non sapevano che fosse mia figlia. Questo è stato molto importante per la sua autostima”.

Nata nel 2000, la giovane donna ha deciso di seguire le orme materne solo da un paio d’anni. Mia ha recitato nel film low budget “Shadow” (2020) di Carlo Lavagna e ha da poco finito le riprese della serie tratta dal romanzo “Le relazioni pericolose”.

In realtà il set di “I Am Ruth” non è la primissima occasione per mamma e figlia insieme: nel 2014, ancora teenager, Mia aveva recitato in un piccolo cameo insieme a Kate (che invece era la protagonista) nel film “Le regole del caos”, diretto e interpretato da Alan Rickman.

