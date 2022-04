Demi Moore presa per la gola

Un fidanzamento tenuto segreto fino all'ultimo quello tra l'attrice Demi Moore e lo chef svizzero pluristellato Daniel Humm, molto noto a New York e a Los Angeles dove è proprietario di due ristoranti.

La coppia in verità si frequenta seriamente da mesi, ma nessuno li aveva notati. O meglio quando agli eventi mondani arrivava la diva americana tutti gli occhi erano solo per lei. Tutto è cambiato quando a marzo sono stati fotografati insieme alle sfilate di Parigi per la collezione autunno-inverno 22-23. Entrambi in prima fila e molto intimi, la stampa non ha potuto non capire.

I media americani descrivono Humm come "uno chef rockstar" autore di diversi libri di cucina. Molto impegnato sul lavoro sta soprattutto nella grande mela, Demi invece si divide tra Los Angeles e il ranch in Idaho dove vive con le figlie. Una fonte ha rivelato al sito Page Six che nonostante le distanze i due sono molto coinvolti e spesso, molto spesso, si prendono del tempo da trascorrere insieme. È lei a volare da lui, che l'avrebbe presa per la gola con cene rigorosamente a lume di candela. Ma lo chef, che di anni ne ha 46, ha colpito la bella star 59enne anche per la sua Rethink Food, un’organizzazione no-profit, di cui lui è co-fondatore, impegnata a creare un sistema alimentare più equo e sostenibile.

Demi Moore, che si è presa una pausa dal cinema, come è noto ha alle spalle due divorzi: da Bruce Willis nel 2010 e da Ashton Kutcher nel 2013. Di Daniel Humm invece si sa molto meno, solo che nel 2019 era legato alla vedova miliardaria di Steve Jobs, Laurene Powell, e non è chiaro quando si siano lasciati. Sarà l'inizio di un grande amore?

(Foto Getty Images)