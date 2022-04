Will Smith: arrivano i primi guai

Dopo la controversa vicenda agli Oscar, Will Smith è stato scaricato da Netflix e Sony. Entrambe le compagnie hanno interrotto i rapporti con l’ex principe di Bel Air in seguito a quanto avvenuto sul palco. La cerimonia viene ricordata per lo schiaffo a Chris Rock, autore di una battuta sulla moglie dell’attore. Netflix aveva in cantiere "Fast and Loose": Smith doveva interpretare un boss del crimine con un problema di memoria. Ora, a quel progetto è stato preferito "Fall Guy" con Ryan Gosling. Non è chiaro se il colosso dello streaming abbia solo accantonato la produzione o se cercherà un altro protagonista.

Nello stesso momento la Sony ha messo un freno a "Bad Boys 4": di cui Will Smith aveva già ricevuto le prime pagine del copione. Prima dei due accantonamenti, il divo pentito aveva rilasciato una dichiarazione in cui diceva di dimettersi dall’Academy, scusandosi per il suo comportamento violento.

(Foto Getty Images)