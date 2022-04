Jason Momoa e le foto che mandano in delirio i fan

Nelle ultime settimane il gossip su Jason Momoa si è scatenato. Prima gli ha attributo un ritorno di fiamma con la ex moglie Lisa Bonet, poi una nuova liaison con Kate Beckinsale. Lui che fa? Lascia parlare e si gode il suo tempo libero. Paparazzato in California, a Malibù, in sella alla sua moto vintage (una Harley-Davidson), appare tutt'altro che turbato dai continui pettegolezzi.

Anzi ha l'espressione di chi si sta divertendo un mondo. Il suo look, di certo, non passa inosservato. Capelli raccolti in uno chignon, pantaloni verdi militare e torso rigorosamente nudo, in modo da esaltare i suoi innumerevoli tatuaggi.

Risultato? La star americana in versione "centauro" ha mandato in delirio le fan di tutto il pianeta. Per la verità il nostro Aquaman qualcosa alla notte degli Oscar aveva raccontato a proposito della sua vita amorosa smentendo di fatto un riavvicinamento alla Bonet. "Siamo una famiglia e abbiamo due bellissimi bambini", le sue testuali parole sul red carpet facendo riferimento a Lola di 14 anni e Nakoa-Wolf di 13, "ma non siamo tornati insieme". Con buona pace di chi sosteneva che la coppia fosse tornata a vivere sotto lo stesso tetto. E invece dopo 16 anni di relazione e cinque di matrimonio, a inizio dell'anno si sono detti addio. Ma la famiglia rimane per sempre, su questo concordano sia Jason che Lisa.

(Foto Getty Images)