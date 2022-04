Grace Kelly e Jennifer Lopez: ecco cos'hanno in comune

Jennifer Lopez è coinvolta in un progetto che riguarda anche Grace Kelly.

Infatti sarà proprio J. Lo la produttrice della serie televisiva dedicata al celeberrimo Barbizon Hotel, l'albergo di New York davvero speciale in cui Grace Kelly andò a vivere da giovane.

Ma cosa aveva di tanto speciale il Barbizon Hotel? Be', era un albergo di New York riservato alle signorine di buona famiglia che negli Anni Quaranta lavoravano o studiavano nella Grande Mela, alla ricerca del successo. Erano aspiranti attrici, scritirici, giornaliste, artiste. E i genitori apprensivi erano sicuri che, vivendo al Barbizon, alle loro figlie non sarebbe accaduto nulla di male (nella gallery qui sotto anche una bellissima foto di Grace Kelly).

Al Barbizon Hotel infatti gli uomini non erano ammessi e le regole di comportamento erano assai rigide. L'abbigliamento doveva essere morigerato e per essere ammesse erano necessarie un'origine di buona famiglia e una grande moralità. Le camere costavano sui 20 dollari a settimana, con bagno in comune. L'hotel disponeva però di una piscina, un bagno turco, una palestra, un solarium, un roof garden, un palcoscenico e stanze per studiare danza e recitazione. E si dice che Grace Kelly ogni tanto ballasse in topless nei corridoi.

Dopo gli anni Settanta, il Barbizon andò in declino e oggi è un condominio di lusso. A raccontarne lo splendore ( e le vicende delle famosissime ospiti) sarà però la serie prodotta da Jennifer Lopez e intitolata "Backwards in Heels".

(Foto Getty Images)