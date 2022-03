Amal Clooney in guerra. E George è in ansia

Amal Clooney, come si sa, è un celebre avvocato che da tempo si occupa di tutela dei diritti umani e cause internazionali. E adesso dovrà supervisionare il lavoro del team legale che dovrà accertare se in Ucraina si stanno commettendo crimini di guerra.

Amal lavorerà a titolo gratuito. Un incarico prestigioso, ma che ha gettato George Clooney nella più cupa ansia. L'attore è infatti preoccupato per l'incolumità della sua famiglia. Secondo alcune indiscrezioni, pare che paghi 2 milioni di dollari al mese per la sicurezza di Amal e dei loro figli.

Qualche tempo fa, George Clooney temeva le minacce da parte dell'ISIS. Amal aveva infatti sostenuto la causa di alcune donne yazide contro i militanti di Daesh (come si faceva chiamare lo stato islamico creato dai sostenitori dell'ISIS).

George Clooney, assai preoccupato, aveva rivelato al magazine Hollywood Reporter: "Mia moglie sta portando avanti la prima causa contro l’Isis. Quindi abbiamo un sacco di problemi, problemi di sicurezza reali, che dobbiamo affrontare quotidianamente". E anche: "La natura del lavoro di mia moglie la vede affrontare e mettere sotto processo i gruppi terroristici e prendiamo tutte le precauzioni possibili per mantenere la nostra famiglia al sicuro... Non possiamo proteggere i nostri figli se un giornale mette i loro volti in copertina. Noi non abbiamo mai venduto una foto dei nostri bambini, non siamo sui social e non pubblichiamo mai foto perché farlo metterebbe a rischio la loro vita. Non è un pericolo paranoico, ma problemi del mondo reale, con conseguenze del mondo reale".

Ora, nuove ansie tormenteranno George...

(Foto Getty Images)