Bruce Willis abbandona il cinema

La notizia ha fatto il giro del mondo: la star di "Die Hard" Bruce Willis è costretta a ritirarsi dal mondo del cinema per una malattia.

Il grande attore 67enne è affetto da afasia, un disturbo che comporta la perdita di capacità di produrre il linguaggio.

Tra i tanti film interpretati da Willis ricordiamo "Hudson Hawk", "Pulp Fiction", "L'esercito delle 12 scimmie", "Armageddon", "Il sesto senso", "Sin City" e recentemente il remake de "Il giustiziere della notte".

Ad annunciare la sua uscita dalle scene è stata la figlia Rumer Willis con un post su Instagram firmato da tutta la grande famiglia allargata. Willis ha cinque figlie: tre con la ex Demi Moore e due con l'attuale compagna Emma Heming.

Il messaggio è di quelli che nessuno vorrebbe mai scrivere o leggere: "Il nostro amato Bruce è alle prese con alcuni problemi di salute. Recentemente gli è stata diagnosticata afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive. Per questo, dopo lunghe riflessioni, si sta ritirando dalla carriera che è stata così importante per lui. Per la nostra famiglia è un momento molto complesso, apprezziamo profondamente il vostro affetto, la vostra partecipazione e il vostro sostegno. Affrontiamo tutto questo con la forza di una famiglia unita. Abbiamo voluto coinvolgere i fan perché sappiamo quanto lui sia importante per voi. Proprio come voi lo siete per lui. Come dice sempre Bruce "Live it up": e insieme puntiamo a fare proprio questo".

In oltre settanta titoli in trent'anni di carriera, Willis è diventato una delle star più celebri e pagate della Hollywood degli anni novanta, senza però mai ricevere alcuna nomination agli Oscar.

(Foto Getty Images)