Anche Angelina Jolie innamorata del Salento

L’attrice di Hollywood Angelina Jolie ha scelto per la sua fuga di relax di sole 24 ore una meta italiana. Consigliata da amici, è arrivata qualche giorno fa con il suo jet privato in Puglia, in una delle marine meno note e popolose del Salento: Torre Chianca, nel leccese. Un vero angolo di paradiso in terra.

La diva, che pare fosse in compagnia di una delle figlie, ha soggiornato nella struttura di lusso Masseria Francescani. E nonostante abbia cercato di camuffarsi, quando è andata a passeggiare in spiaggia non è passata inosservata. Abito bianco e occhialoni neri non sono bastati. Niente foto però né autografi. La notte l'ha trascorsa alla Masseria che è un'antica fortificazione, di recente restaurata, diventata meta di molte celebrità. Natura, panorama, cibo e i 4 ettari di terreno che la circondano la rendono molto attraente, anche per la privacy. Tutte caratteristiche che alle star piacciono molto.

Ma la domanda è un' altra. Cosa ci è venuta a fare la Jolie in Puglia? Solo una vacanza mordi e fuggi o forse sta cercando casa? Non sarebbe certo la prima a decidere di investire sul mattone salentino. Prima di lei lo hanno fatto Helen Mirren e Meryl Streep. E sarebbero di certo delle ottime vicine di casa.

(Foto Getty Images)