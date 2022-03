Will Smith si scusa per il ceffone a Chris Rock. Ma potrebbe perdere l'Oscar

E alla fine arrivarono le scuse. Will Smith ha infatti contattato Chris Rock dopo averlo colpito con una manata sul palcoscenico degli Oscar definendo "inaccettabile e senza scuse" il suo comportamento.

"Voglio farti le mie pubbliche scuse Chris – ha scritto in un post sul suo profilo Instagram – ho sbagliato e mi sento imbarazzato, la violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva".

Poi Smith, premiato con la statuetta quale migliore attore, è andato oltre: “Vorrei inoltre chiedere scusa all'Academy, ai produttori dello show, a tutti i partecipanti e a tutte le persone che guardavano lo show in tutto il mondo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rich Thomas (@piraterhetoric)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Will Smith (@willsmith)

Intanto l'Academy of Motion Pictures fa sapere che "condanna l'azione di Will Smith" e sta analizzando l'incidente con l'ipotesi di adottare ulteriori misure, senza però specificare quali: a Los Angeles le bocche sono cucite ma secondo alcune fonti la violazione di quelli che vengono chiamati “Standard di Condotta” potrebbero costare all’attore anche il premio, che potrebbe essere ritirato. Quella però è l’extrema ratio, più probabile in realtà una sospensione dall’Academy, cosa che precluderebbe l’attore da nomination future, almeno nel breve o medio periodo.



Intanto, dopo alcune ore di silenzio più o meno generale, anche Hollywood sta prendendo posizione contro Will Smith: l’attrice comica Kathy Griffin ha detto che “salire sul palco e aggredire fisicamente un comico è una pessima pratica, ora dobbiamo tutti preoccuparci di chi vuole essere il prossimo Will Smith nei comedy club e nei teatri".

La cosa più sensata la dice però il regista e comico Judd Apatow: “Will e la moglie – ha scritto in un post poi cancellato – hanno sentito milioni di battute su di loro per anni: non sono matricole di Hollywood e della commedia, ha perso la testa”.

(Foto Getty Images)