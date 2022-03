Oscar 2022: tutti i premi

Al Dolby Theatre di Los Angeles è andata in scena l’attesa notte degli Oscar. La cerimonia di premiazione è stata condotta dalle attrici Wanda Sykes, Regina Hall e Amy Schumer.

La statuetta per il Miglior film è andata a "I segni del cuore - CODA", drammedia diretta da Sian Heder, che racconta la storia della diciassettenne Ruby, unica udente della sua famiglia. Non solo: a Troy Kotsur l’Oscar come attore non protagonista, prima volta per un attore non udente… dopo che nel 1986 la collega Marlee Matlin conquistò la statuetta per "Figli di un dio minore" recitando accanto a William Hurt, scomparso poco più di due settimane fa. Ed è stata premiata anche la sceneggiatura non originale (il film è un remake del francese “La famiglia Bélier”, del 2014) davanti alla standing ovation del pubblico.

La Miglior regia, invece, è quella di Jane Campion per il film "Il potere del cane". E’ la terza donna nella storia dell'Oscar a vincere l’ambita statuetta per la direzione di una pellicola, dopo Kathryn Bigelow nel 2010 e Chloé Zhao lo scorso anno.

Seratona anche per il film di fantascienza "Dune", che ha fatto il pieno di riconoscimenti per montaggio, effetti speciali, fotografia, scenografia, colonna sonora e sonoro.

Il premio come migliore attrice protagonista è stato assegnato a Jessica Chastain per "Gli occhi di Tammy Faye". Miglior attore protagonista, invece, Will Smith per "King Richard - Una famiglia vincente". A conquistare il premio come miglior attrice non protagonista è stata Ariana DeBose per "West Side Story" di Steven Spielberg.

La cantante Billie Eilish ha vinto, insieme al fratello Finneas O'Connell, il premio Oscar per la migliore canzone originale con il brano "No Time To Die" per il film omonimo.

Niente statuette per l'Italia, a cominciare da Paolo Sorrentino che era in gara con "E' stata la mano di Dio" per il film internazionale, andata al giapponese "Drive my car". Non ce l'hanno fatta neppure Massimo Cantini Parrini, che era candidato per i costumi di "Cyrano" (l’Oscar è andato a Jenny Beavan per "Crudelia”) ed Enrico Casarosa, che era candidato per il miglior film d'animazione con "Luca" (premio vinto dal favorito "Encanto").

