Bradley Cooper al fianco della donna importante della sua vita

Bradley Cooper ha dimostrato ancora una volta chi siano le donne che contano veramente nella sua vita.

L'attore si è infatti presentato sul red carpet della cerimonia degli Oscar 2022 al fianco... della sua adorata mamma, la signora Gloria Campano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da toofab (@toofabnews)

Cooper ha parlato più volte del suo forte legame con la madre. La signora Gloria e Bradley hanno passato insieme il lockdown. L'attore ne aveva parlato così: "Sono con mia figlia, mia madre e i miei due cani, e non abbiamo mai lasciato casa. Mia madre ha 80 anni ed è convalescente, per lei il Covid sarebbe molto pericoloso".

Bradley ha vissuto con la madre anche dopo la morte del padre, avvenuta nel 2011. Voleva infatti stare accanto all'amata mamma e aiutarla a elaborare il lutto. Cooper aveva dichiarato. "Stiamo sopravvivendo. Entrambi. Ammettiamolo: probabilmente non è facile per lei, tra l'altro, vivere con suo figlio. È la vita... La mia famiglia è molto unita e la morte di mio padre è stata brutale per tutti noi. È stato una rottura profonda, e ora abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Quindi eccoci qui".

(Foto Getty Images)