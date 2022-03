Tom Hanks l'ha fatto ancora!

Tom Hanks ci è ricascato!

L'attore adora fare irruzione nelle foto di nozze di sconosciuti. L'ultima sua apparizione si è verificata a Pittsburgh. Inutile dire che la sposa è stata felice della sorpresa.

(la foto con Tom è l'ultima della serie)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rachel Rowland (@rachelrowland)

Grace Gwaltney, questo il nome della fortunata, ha rivelato alla stazione radio KCRA: "E' andata così: Mi ha detto 'Ciao, sono Tom Hanks, mi piacerebbe scattare una foto con te' e io mi sono immediatamente bloccata e guardata intorno, non sapevo cosa fare... Insomma, lo vedi, e ti sussurra all'orecchio 'Sei così splendida. Sono felice per te'. mI faceva sentire di essere in 'Toy Story'". La scena si è svolta di fronte al Fairmont Hotel. La fotografa della cerimonia, Rachel Rowland, ha aggiunto: "La sposa è scesa dall'auto, lui si è messo in posa e ha salutato tutti e così velocemente come è apparso, si è dileguato. E' stato davvero dolce e divertente".

La sposa ha rivelato l'episodio al partner proprio durante la cerimonia. E fa sorridere il fatto che poco prima delle nozze Grace scherzasse con la sorella sulla possibilità di incontrare Tom Hanks, che stava girando il suo ultimo film , “A Man Called Otto,” proprio a Pittsburgh. Detto fatto...

(Foto Getty Images)