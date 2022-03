Brad Pitt agli Oscar con il suo champagne

Non è in nomination agli Oscar, ma Brad Pitt sarà fra i protagonisti nella serata di premiazione del 27 marzo.

Lo champagne rosé Fleur de Miraval, lanciato dall’attore nel 2020, accompagnerà gli ospiti durante la cerimonia sostituendo lo sponsor Piper-Heidsieck, che per anni ha riempito i calici delle star.

#BradPitt (già produttore insieme ad ex moglie #AngelinaJolie con brand #Miraval), il 15 ottobre, debutta con le prime bottiglie di #FleurDeMiraval, #maison #Champagne, solo dedicata alla produzione di #bollicine #rosé, la prima del suo genere (foto in anteprima Italia WineNews) pic.twitter.com/6tthu3fvYH — WineNews (@WineNewsIt) October 12, 2020

Lo specialissimo vino non verrà servito solo al Dolby Theater, sede della cerimonia di premiazione, ma anche al Governor's Ball, l'afterparty dell'Academy (così come negli altri eventi collegati, in calendario a LA, New York e Londra).

Il progetto del Fleur de Miraval è nato dalla collaborazione tra Brad Pitt e le famiglie Perrin di Château de Beaucastel e Péters famose, a livello mondiale, per la qualità del loro champagne.

(Foto Getty Images)