Oscar: potrebbe essere Beyoncé ad aprire la cerimonia

Cresce l’attesa per la serata di consegna dei premi Oscar, ormai vicinissima. L’appuntamento è infatti fissato per domenica 27 marzo sera (alba di lunedì, per noi italiani) al Dolby Theatre di Los Angeles.

La cerimonia era inizialmente prevista per il 27 febbraio, ma poi è stata spostata di un mese perché in quella data – tra l’altro proprio nella città californiana – si è tenuto il Super Bowl.

In queste ore si inseguono le indiscrezioni sui vari momenti dello show e nelle ultime ore è cresciuta la voce che vorrebbe Beyoncé protagonista dell’apertura della serata. Attenzione però: la cantante si esibirebbe non sul palco del teatro, ma in un campo da tennis di Compton, sempre nella megalopoli statunitense.

Beyoncé è infatti l’autrice di “Be Alive” canzone principale della colonna sonore di “Una famiglia vincente - King Richard”, film con Will Smith per protagonista che racconta la storia delle sorelle Williams, e il campo che farebbe da scenografia è quello in cui da piccole si allenavano le future stelle del tennis.

Anche questa indiscrezione però non ha avuto nessuna conferma ufficiale: gli organizzatori continuano a mantenere il più stretto riserbo.

Ricordiamo che “Una famiglia vincente - King Richard” è in corsa per diversi premi: miglior film, miglior attore protagonista (appunto Will Smith), miglior attrice non protagonista (Aunjanue Ellis), miglior sceneggiatura originale e miglior montaggio.

(Foto Getty Images)