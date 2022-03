J. Lo e Ben Affleck mettono su casa. Spettacolare

Inseparabili dal 2021, Ben Affleck e Jennifer Lopez sono pronti per tornare a vivere insieme e acquistare una bellissima villa a Bel Air.

La proprietà ha un valore stellare! Stimata 50 milioni di dollari, appartiene al miliardario Todd Lemkin. Secondo TMZ si estende su 2mila metri quadrati con tanto di piscina, una palestra, 17 bagni, diverse cucine e una vista spettacolare.

I Bennifer da un po' ci hanno messo gli occhi sopra e non intendono rinunciarci. È la casa perfetta per la loro famiglia allargata. Dopo l'acquisto potrebbe arrivare a breve anche il matrimonio.

Dopo vent'anni di lontananza e il travolgente ritorno di fiamma la coppia desidera solo vivere sotto lo stesso tetto. In attesa di fissare la data delle nozze Ben e Jennifer sono impegnatissimi sul lavoro. Affleck ha girato tre film: "The Last Duel" di Ridley Scott, "The Tender Bar" di George Clooney e "Acque profonde" di Adrian Lyne che lo vede protagonista con la sua ex Ana De Armas. La bella Lopez invece dopo l'uscita della commedia romantica "Marry Me" con Owen Wilson sta preparando l'uscita del suo ultimo album.

