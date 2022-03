Bradley Cooper: le origini italiane e la passione per la pastiera napoletana

Bradley Cooper è davvero indaffarato in questo periodo. E' da poco uscito il film di Guillermo Del Toro "x" che lo vede protagonista. In sala è appena arrivata l'altra pellicola che lo vede tra gli interpreti, "Licorice Pizza", mentre il biopic sulla vita del compositore Leonard Bernstein (intitolato "Maestro"), di cui è regista, attore, autore e produttore, è in fase di pre-produzione.

Nonostante gli impegni, Bradley ha concesso un'intervista esclusiva al magazine Amica. In cui racconta di sé, dei suoi sogni, delle sue radici.

A proposito della scelta di diventare attore, confessa ad Amica: "Dopo aver visto Anthony Hopkins in 'The Elephant Man' di David Lynch, ho detto agli amici e alla famiglia che sarei diventato un attore. Mi prendevano tutti in giro, ma poi si sono zittiti quando mi hanno visto baciare Sarah Jessica Parker in un episodio della seconda stagione di 'Sex and the City'".

Ma Bradley si sofferma anche sulle sue origini italiane. Il papà infatti era di origini irlandesi, ma la mamma, Gloria Campano, ha origini italiane. I nonni materni di Cooper erano infatti Angelo Campano, un poliziotto napoletano, e Assunta De Francesco, abruzzese. E proprio nonna Assunta ha trasmesso al nipotino l'amore per la cucina Made in Italy. Soprattutto per la pastiera napoletana.

Bradley rivela ad Amica che la madre "mi ha insegnato a preparare la pastiera napoletana. Credo che sarebbe l’ultima cosa che vorrei mangiare prima di morire. La faceva mia nonna: il più bel ricordo che ho di lei era con i grumi di farina incastrati tra gli anelli. Mi piace cucinare, mi metto ai fornelli tutti i giorni. Sono nato a Filadelfia ma sono molto italiano. Per mio zio tutti gli italo-americani sono una grande famiglia, ha sempre parlato di Robert De Niro come se fosse nostro cugino!".

E non solo. Tra le passioni c'è anche un altro prodotto tipico del Made in Italy: "A parte il cinema, adoro le auto classiche, come la Bmw Z8 di James Bond. Ho anche una Vespa, che mi ha regalato il mio amico regista Todd Phillips. Pensavo che non l’avrei mai usata, invece è fantastica!".

(foto Getty Images)