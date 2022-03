William Hurt addio

A 72 anni ci lascia William Hurt, interprete-simbolo della Hollywood anni 80. Vinse l’Oscar nel 1986, per "Il bacio della donna ragno": era un eccentrico carcerato omosessuale che sfidava le norme di genere, rivivendo il sogno delle dive del cinema. La fine di un decennio intensissimo coincise con una svolta: nel 1989 entrò in rehab, per liberarsi dalle dipendenze che avevano reso tumultuosa la sua vita privata. L’attore ricevette la nomination nel 1987, per "Figli di un dio minore"; nel 1988, per "Dentro la notizia"; nel 2006, per "A History of Violence".

Tra gli altri suoi film tanto amati dal pubblico, "Gorky Park", "Brivido caldo" e "Turista per caso".

Più di recente era tornato sotto i riflettori, come generale Thaddeus Ross, nel Marvel Cinematic Universe, comparendo in titoli come "L'incredibile Hulk", "Capitan America: Civil War", "Avengers: Infinity War", "Avengers: Endgame" e "Black Widow". L’ultimo ruolo di Hurt, quello di doppiatore nella serie animata Pantheon, produzione del network Usa Amc, che dovrebbe debuttare prossimamente. Stava lavorando anche ai film "The Fence", "Men of Granite" e "Edward Enderby". Ma non è chiaro se li abbia completati prima della sua scomparsa.

(Foto Getty Images)