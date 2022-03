Leonardo DiCaprio dona 10 milioni di dollari per la causa ucraina

Tanti i volti noti del mondo del cinema, della moda e dello sport che in questi giorni sono scesi in campo per raccolte a fondi a favore del popolo ucraino. Tra questi è la star di Hollywood Leonardo DiCaprio a contraddistinguersi. Ha donato ben dieci milioni di dollari.

A riportarlo è l'agenzia di stampa Ukrinform. La cifra accreditata sul conto corrente della Banca Nazionale dell'Ucraina è la più alta finora donata. Secondo molte fonti l'attivista americano lo avrebbe fatto per ragioni legate alla sua famiglia. La nonna materna Elena Sminorva, morta nel 2008 a 90 anni, era nata proprio a Odessa, città portuale che sorge sul Mar Nero, al centro del conflitto russo.

Ad oggi l'attore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma la decisione sarebbe arrivata dopo l'appello del presidente Zelensky a sostenere il suo paese e il suo popolo. Questa generosa donazione sarà destinata a supportare non solo la causa umanitaria ma anche l'esercito. Per aiutare i profughi ucraini l'attrice Mila Kunis con il marito Ashton Kutcher ha avviato una raccolta fondi attraverso il portale GoFundMe, mentre Blake Lively e Ryan Reynolds promettono di raddoppiare ogni donazione all'Agenzia Onu per i rifugiati.

