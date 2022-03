Angelina Jolie fa coppia con Alessandro Baricco

Angelina Jolie fa coppia con lo scrittore Alessandro Baricco. Coppia artistica, per carità, non si parla di gossip. Perché la celebre attrice si è innamorata di un libro di Baricco e vuole assolutamente dirigere il film che ne sarà tratto.

Alessandro Baricco ha scritto romanzi molto amati dal pubblico, come "Castelli di rabbia" (1991), "Oceano mare" (1993), "Seta" (1996). E non è nuovo alle trasposizioni cinematografiche dalle sue opere. Giuseppe Tornatore ha infatti girato il memorabile film "La leggenda del pianista sull'oceano", tratto dal monologo teatrale Novecento di Baricco. E nel 2007 François Girard ha diretto "Seta", tratto dall'omonimo romanzo e interpretato da Michael Pitt e Keira Knightley.

Adesso, come riporta il sito specializzato Deadline, Angelina Jolie sarà la regista di "Senza sangue", romanzo molto apprezzato di Baricco. La Jolie ha infatti firmato un accordo di tre anni con la casa di produzione Freemantle, per realizzare film, documentari e serie televisive. E del progetto fa parte "Senza sangue", che sarà girato in Italia.

Anche Baricco ne aveva dato notizia sui social: "Nella campagna, la vecchia fattoria di Mato Rujo dimorava cieca, scolpita in nero contro la luce della sera. Per chi conosce a memoria questo incipit c’è una notiziona. Se n’era già parlato qualche mese fa, ma adesso è ufficiale: Angelina Jolie ha acquistato i diritti per realizzare l’adattamento cinematografico di Without Blood".

Angelina Jolie non girerà però immediatamente il film. L'attrice è infatti nello Yemen, come Inviata Speciale per l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

