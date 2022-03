E' per Robert De Niro la cena stellata più costosa del mondo

Passerà alla storia come la cena più costosa del mondo... e il bello è che il vero prezzo molto probabilmente non si saprà mai. Ma intanto fa discutere.

Ecco cosa è successo: a Robert De Niro (e solo a lui, si badi) è stata offerta una cena esclusiva, nella royal suite del Mandarin Oriental a Madrid. A cucinare piatti memorabili (ben 16 portate) 5 super chef: Quique Dacosta, Joan Roca, Mauro Colagreco, Martín Berasategui e José Andrés.

Il menu prevedeva sei antipasti, otto secondi e due dolci. Qualche portata? Asparagi bianchi, tartufo e gamberi marinati in aceto di riso (opera di Juan Roca), millefoglie di anguilla affumicata caramellata, foie gras, cipollotto e mela verde e tacos di nasello con kokotxas con emulsione di caffè e scaglie di paprika (firmato Berasategui), barbabietola con sugo di caviale di Oscietra (di Colagreco), fragole con panna e ricci di mare e anguille affumicate con piselli (creato da Andrés).

Ma perché tutto questo? Be' si è trattato del compenso in "cambio merce" per De Niro, che ha accettato di essere testimonial di Madrid Fusión, una manifestazione internazionale di gastronomia che dal 28 al 30 marzo riunirà a Madrid il gotha degli chef. Invece dei 300.000 dolalri solitamente richiesti dall'attore, è arrivata tramite video questa proposta... gastronomica: "Non abbiamo budget, ma un'offerta alla quale non potrà dire di no: il menù più esclusivo che sia mai stato elaborato, cucinato da 5 tra gli chef più famosi del mondo, solo per lei". C'etrano solo 48 ore per la risposta, ma si è trattato davvero di un'offerta che non era possibile rifiutare. E De Niro, celebre buongustaio, ha accettato.

I 5 top chef hanno raccontato la cena con De Niro al El Mundo: "Si alzava da tavola, veniva in cucina a vedere come si preparavano i piatti, ci chiedeva come erano fatti e cosa fosse ogni prodotto, registrava tutto con il cellulare. Non ho mai visto nessuno apprezzare il come ha fatto nella mia vita, è stato spettacolare poter cucinare per lui... Pensavamo tutti che non ce l'avrebbe fatta a mangiare tutto: il menu in sé era già una sfida, perché erano tanti piatti e molto impegnativi, ma sono tornati indietro tutti vuoti".

(foto Getty Images)