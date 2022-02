Tom Cruise e tutte le altre star attese al festival di Cannes

Il Festival del Cinema di Cannes si svolgerà quest'anno dal 17 al 28 maggio e circolano già le prime indiscrezioni su attori e registi che sfileranno sul red carpet.

I nomi sono davvero stellari. Secondo il magazine specializzato Hollywood Reporter il film di apertura sarà "Elvis" di Baz Luhrmann, l'atteso biopic dedicato alla vita di Elvis Presley. Luhrmann aveva già aperto il Festival di Cannes nel 2001 (con "Moulin Rouge!") e poi nel 2013 (con "Il grande Gatsby").

Si parla anche del nuovo film di Wes Anderson, "Asteroid City", che vanta nel cast Tom Hanks, Margot Robbie, Adrien Brody, Bill Murray, Tilda Swinton, Scarlett Johansson, Jason Schwartzman, Bryan Cranston, Matt Dillon.

Potrebbe essere al festival anche Luca Guadagnino con il suo film "Bones and All", interpretato da Timothée Chalamet.

Gande attesa per Tom Cruise, che torna a interpretare il personaggio del coraggioso pilota di caccia in "Top Gun: Maverick". E potrebbe esserci anche Brad Pitt, produttore del film "She Said", sugli abusi sessuali perpetrati dal produttore Harvey Weinstein.

(Foto Getty Images)