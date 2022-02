Jennifer Lawrence è diventata mamma

Jennifer Lawrence ha dato alla luce il suo primo bebè, frutto dell’amore con il marito, il gallerista Cooke Maroney, classe 1964. La notizia è stata diffusa da TMZ e rilanciata da Page Six, senza però rivelare il sesso. L’attrice che ha partorito nella contea di Los Angeles, non ha rilasciato dichiarazioni, ma prima dell'evento aveva già fatto sapere che avrebbe difeso la privacy di suo figlio o figlia per il resto della vita. Segreta è rimasta per lungo tempo anche la sua relazione con Cooke Maroney, rivelata solo nel 2019 a Catt Sadler nel suo podcast Naked With Catt Sadler. La star trentunenne ha raccontato di avere conosciuto Cooke a New York, mentre si prendeva una pausa da un set: "Di certo non ero il tipo, per il matrimonio, ma appena ho incontrato Cooke ho subito sentito il desiderio di sposarlo. Volevamo entrambi impegnarci pienamente. Volevamo sposarci. È il mio migliore amico. È la miglior persona che abbia mai incontrato in vita mia! È stata una decisione molto, molto semplice".

Sì è cominciato a parlare di una sua gravidanza l'estate scorsa, quando, Jennifer è stata fotografata con un principio di "baby bump" a New York, e a settembre lei e Cooke hanno confermato di essere in dolce attesa. In occasione della première mondiale di "Don’t Look Up" a New York lo scorso dicembre la star trentunenne ha mostrato per la prima volta il suo pancione sul red carpet, avvolta in un abito dorato della collezione Dior SS22. Secondo alcune indiscrezioni, l'attrice ha poi tenuto un baby shower alla fine di gennaio. Chissà ora, come la coppia Lawrence-Maroney, festeggerà il lieto evento!

Il loro matrimonio, nel 2019, è stato però celebrato in maniera molto intima, romantica e soprattutto lontano dai riflettori, in un castello a Newport, Rhode Island, progettato nel 1894 dal famoso architetto americano Richard Morris Hunt. Una piccola cerimonia, all'aperto, in una sorta di giardino d'inverno. Solo 150 ospiti, tra i quali, le amiche della sposa, Adele, Cameron Diaz ed Emma Stone.

(Foto Getty Images)