John Travolta: l'augurio più bello è quello della figlia Ella

Un compleanno importante quello festeggiato da John Travolta: la star di "Grease" ha spento 68 candeline lo scorso 18 febbraio.

Tanti i messaggi di auguri ricevuti da parte di fan e amici, ma quello più emozionante lo ha scritto la figlia Ella Blue. Su Instagram la bellissima 21enne ha condiviso una foto di lei da piccola tra le braccia del suo papà con un messaggio d'amore: "Buon compleanno al mio modello, al mio migliore amico, alla persona che mi ha insegnato una delle lezioni più preziose della vita, la gentilezza. Ti amo con tutto il cuore, papà".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ella Bleu Travolta (@ella.travolta)

Parole che ogni genitore vorrebbe sentirsi dire. Dopo la scomparsa prematura di Kelly Preston, moglie e mamma amatissima, il legame tra padre e figlia se possibile si è rafforzato ancora di più. E giorno dopo giorno John ed Ella sono sempre più uniti. Alla dedica d'amore ha replicato a stretto giro il grande attore che sui social ha scritto: "Io ringrazio te bambina mia. Ti voglio bene". E con un video condiviso sempre sul suo profilo Instagram ha colto l'occasione per salutare e ringraziare di cuore tutti per l'affetto ricevuto in questo particolare giorno di festa.

(Foto Getty Images)