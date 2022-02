Tom Hanks: si ricrea la collaborazione che diede vita a Forrest Gump

Impossibile dimenticare "Forrest Gump", il celebre film che diede al suo interprete, Tom Hanks, l'Oscar come miglior attore protagonista.

La pellicola vinse ben 6 premi, tra cui quello per la miglior regia (Robert Zemeckis) e la miglior sceneggiatura non originale (Eric Roth). E adesso Hanks torna a lavorare proprio con Zemeckis e Roth, per un nuovo film che certo entusiasmerà i fan.

Si tratta di una pellicola tratta da un graphic novel di Richard McGuire, intitolato "Here". La storia racconta di una stanza e di tutti gli eventi che vi sono accaduti nel corso di centinaia di migliaia di anni.

"Forrest Gump" era uscito nel 1994 e ormai è un classico del cinema. Hanks era tornato a lavorare nuovamente con Zemeckis (nel 2000 per “Cast Away", nel 2004 per “Polar Express” e adesso per “Pinocchio”) e Roth (nel 2011 per “Molto forte, incredibilmente vicino"), ma è la prima volta che il trio si riforma, dopo i fasti di "Forrest Gump".

A breve avremo modo di vedere Tom Hanks nel nuovo film di Baz Luhrmann, “Elvis”.

(Foto Getty Images)