Cerimonia degli Oscar 2022: ecco chi la condurrà. Ed è una sorpresa!

Fervono i preparativi per la notte degli Oscar, in programma il 27 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles. Sarà un'dizione in presenza e si spera dunque sia ricca di gioia, entusiasmo, emozioni. E soprse, naturalmente.

La prima è appena arrivata e riguarda la conduzione della serata. Non ci sarà un solo conduttore, ma 3. E si tratterà di 3 donne.

A presentare la 94esima edizione degli Oscar saranno infatti tre attrici: Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes, molto amate dal pubblico statunitense.

Amy Schumer è una nota attrice comica ("Curb Your Enthusiasm", "Girls", "Saturday Night Live", "Inside Amy Schumer").

Regina Hall ha recitato in "Scary Movie", "The Best Man", "Little", "The Hate U Give" e "Girls Trip".

Wanda Sykes è attrice e scrittrice ("Curb Your Enthusiasm", Black-ish", " Down to Earth", "Rio" e "Bad Moms").

(foto Getty Images)