Luca Argentero pubblica una bellissima foto con l'amore della sua vita

Luca Argentero ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una belllssima foto, che lo ritrae con l'amore della sua vita.

E' una foto in bianco e nero, che lo ritrae con la figlia, la piccola Nina Speranza, nata il 20 maggio del 2020. La dedica di papà Luca dice tutto: "A Love Story".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

Luca Argentero e la moglie Cristina Marino amano condividere sui loro social le foto della figlia, ma sono sempre attenti a non mostrane mai il viso. "Non voglio che diventi argomento da bar", aveva spiegato mamma Cristina nel corso di un'intervista al Corriere della Sera. Così anche in questo caso, il volto di Nina Speranza è in ombra, coperto dal cappello di papà Luca. Ma è davvero alla luce del sole tutto l'amore che l'attore nutre per la sua piccola...

(Foto Getty Images)