Julia Roberts e George Clooney innamorati e contenti

Julia Roberts e George Clooney di nuovo insieme sul set e questa volta in una commedia romantica. I due amici, prima che colleghi, si sono trasferiti in Australia con le rispettive famiglie per le riprese e tra un intoppo virulento e l’altro sono al lavoro per regalarci una love story divertente il prossimo autunno.

La produzione di "Ticket to Paradise" è iniziata l'anno scorso in diverse località del Queensland. Diretto da Ol Parker, il film racconta la storia di due genitori divorziati che si precipitano a Bali per impedire alla figlia adolescente di buttarsi in un frettoloso matrimonio, come accadde a loro in passato.

George è entusiasta: “Ol è un artista di talento, che ha scritto per noi una sceneggiatura. E poi non faccio una commedia romantica da 'Un giorno… per caso' (26 anni fa, ndr.)”.

Clooney ha raccontato come ha deciso di dire sì: “Nell’istante stesso in cui ho finito di leggere il copione ho telefonato a Julia e le chiesto ‘L’hai ricevuto?’ e lei ha risposto di sì. Le ho domandato: ‘Lo vuoi fare?’. E lei: ‘Tu lo vuoi fare?’. Io le ho detto: ‘Solo se ci sei tu’. E quindi si è verificata una di quelle fortunate coincidenze”.

E poi… “Stavolta io e Julia possiamo dircene di tutti i colori con cattiveria, ma anche in maniera divertente e vecchio stile”.

