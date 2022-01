Cristina Marino, la gelosia e le fan di Luca Argentero

Luca Argentero è tra gli attori più amati e ammirati d'Italia. E conta un numeroso seguito di fan. Proprio di questo si è anche parlato, nell'intervista che il Corriere della Sera ha dedicato alla moglie di Argentero, l'attrice e modella Cristina Marino.

Luca e Cristina, genitori felici della piccola Nina Speranza, si sono sposati lo scorso anno. Durante l'intervista, è stato inevitabile chiedere alla Marino come si sentisse ad aver sposato uno degli attori più ammirati. L'attrice ha risposto con spirito e autostima: "Ma anche lui è caduto in piedi" e ha anche parlato delle fan del marito. Gelosia? Macché! Ma un certo fastidio per alcuni atteggiamenti sì.

"Se fossi stata gelosa non avrei potuto sposarlo, sarei stata matta!", ha dichiarato Cristina, che ha aggiunto: "Su di lui sono tranquillissima, assolutamente, ma mi irrita la mancanza di rispetto di alcune donne..."Mi indispongono le donne che davanti a me palesemente sono invadenti, che urlano 'Oddio ti amo', 'Oddio che bello', come se io di fianco, per esempio, non ci fossi. Non sono frasi giustificabili solo perché è famoso. Ci sono tanti modi per manifestare il proprio essere fan, ben venga quello educato".

Parole davvero condivisibili.

Intanto, la famiglia Argentero è in vacanza, come ha rivelato Cristina: "Il 2021 è stato un anno concitatissimo sia per me che per Luca. Abbiamo lavorato tanto, ci siamo sposati, io ho scritto un libro e Luca è stato sul set per tanto tempo. Così, appena finiti i suoi impegni di lavoro, siamo partiti", che ha anche confessato quanto Nina Speranza sia legata al suo papà: "Se lo abbraccio, lei mi manda via". Ma in questo caso, naturalmente, nessuna gelosia. Anzi, da buona mamma, Cristina ne sorride...

(Foto Getty Images)