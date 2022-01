Ben Affleck si confida a cuore aperto sulla sua relazione con Jennifer Lopez

Ben Affleck sì è confidato a cuore aperto sulla sua relazione con Jennifer Lopez.

L'attore ne ha parlato con il collega e amico fraterno Matt Damon, in una conversazione pubblicata sul magazine Entertainment Weekly.

Inizialmente, Ben Affleck ha parlato del film "Gigli", che lo vide protagonista con J. Lo nel 2003, ai tempi della loro prima relazione. Il film, diretto da Martin Brest, è considerato uno dei più brutti nell'intera storia del cinema.

Affleck ha spiegato a Damon perché decise di recitare nel film: "Volevo tanto lavorare con il regista (autore di pellicole come 'Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills (Beverly Hills Cop)', 'Prima di mezzanotte', 'Scent of a Woman - Profumo di donna', 'Vi presento Joe Black', n.d.r.). C'era tanto buon materiale, in quel film... anche se adesso il punto di vista su molti dei suoi aspetti è cambiato e certi elementi che allora sembravano funzionare benissimo oggi non sembrano più tali"

Affleck ha continuato ricordando che "pur essendo un film tanto disastroso, davvero pochissime persone lo hanno visto" e ha parlato dello studio di produzione, che aveva pensato invece fosse un'ottima idea che gli interpreti fossero Affleck e la Lopez, perché in quel tempo la loro relazione era su tutte le riviste e i notiziari. "In quel periodo avevo questa relazione con Jennifer Lopez, che faceva vendere tanti magazine e aveva generato un grande entusiasmo, così lo studio si fece accalappiare da quest'idea del film. Voleva realizzare una commedia romantica, con me e Jennifer insieme... ma fu una pessima idea... Il nome strambo del film, la storia con Jennifer Lopez e tutta l'eccessiva esposizione al gossip hanno creato la tempesta perfetta".

Una cosa sola si salva però, di quel film, come ricorda con dolcezza Affleck: "mi ha permesso di conoscere davvero Jennifer, con cui ho avuto una relazione davvero significativa, che mi ha accompagnato per tutta la vita".

(foto Getty Images)