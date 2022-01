Luca Argentero fa una meravigliosa dichiarazione d'amore

Luca Argentero è davvero profondamente innamorato della moglie, l'attrice Cristina Marino. Lo dimostra dalle bellissime foto che posta sui suoi social, in cui racconta tutto l'affetto e la devozione che nutre per Cristina e per la loro bambina, la piccola Nina Speranza. E lo ha dichiarato senza mezzi termini durante un'intervista televisiva andata in onda la scorsa domenica.

Ad Argentero è stato chiesto se avesse capito subito che Cristina fosse destinata a diventare la donna della sua vita. E l'attore ha risposto con queste parole: "Sì, è stato un incontro fulminante... In fondo siamo animali e sentiamo a pelle se c'è qualcosa di speciale. Ho capito immediatamente che c'era qualcosa di unico tra noi, che poteva generare qualcosa di ancora più grande. E infatti abbiamo creato una famiglia stupenda ed è nata Nina Speranza". E anche "Nulla sarebbe così speciale se non fosse per quella ragazza speciale che è Cristina. Una donna incredibile e speciale che si prende cura di me e di noi. Non solo è la donna più bella che io abbia mai visto, è un vulcano, è intraprendente, è un'imprenditrice e una grande lavoratrice".

Luca Argentero e Cristina Marino si sono sposati nel 2021; Nina Speranza è nata nel 2020.

