Brad Pitt e Lewis Hamilton insieme in un film sulla Formula1

Brad Pitt unisce le sue forze a quelle di Lewis Hamilton per dar vita a un film dedicato alla Formula 1. A dare la notizia è stato il sito Deadline, secondo cui Pitt (grande appassionato di motori) starebbe per firmare un contratto che lo vedrà impegnato nei panni di un ex pilota automobilistico.

Nella pellicola, il personaggio interpretato da Pitt si dedicherebbe a istruire un giovane pilota. Quest'ultimo poi lo batterebbe nel corso di una gara alla quale partecipano entrambi. Secondo il sito, del cast farebbe parte anche il vero campione di Formula 1 Lewis Hamilton. Il pilota britannico è già apparso in un film: si trattava di "Zoolander 2".

La regia del film dovrebbe essere affidata a Joseph Kosinksi (autore di "Top Gun: Maverick").

Sono numerosi i film dedicati alle corse automobilistiche: possiamo citare "Le Mans '66 - La grande sfida" con Matt Damon e Christian Bale, "Rush", sulla rivalità tra Niki Lauda e James Hunt e il documentario "Senna", sulal vita del celebre pilota. Robert De Niro sta invece girando il film "The Formula".

